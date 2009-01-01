В РФ будущего обязательно должна быть проведена дебольшевизация, считает Слава Рабинович.

Владимир Путин Reuters

Президент РФи его организованная преступная группировка за 17 лет убили несколько сотен тысяч человек, несколько миллионов — сделали беженцами, лишили будущего 150 млн жителей своей страны.

Об этом российский финансист и блогер Слава Рабинович написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, глава России, а также пособники, являются членами банды под названием Коммунистическая партия Советского Союза и Комитета госбезопасности (были в СССР — ред.).

"В России будущего обязательно должны быть проведены дебольшевизация, декоммунизация, декагэбэзация и люстрация", — считает аналитик.

Ранее Слава Рабинович говорил, что вина за то, что происходит на востоке Украины, полностью лежит на "бандитской кремлевской группировке". Ознакомиться с его заявлением можно здесь.