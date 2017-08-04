Российский блогер оценил вероятность "дворцового переворота" в Кремле

Рабинович считает, что полномасштабное наступление на Украину сейчас для Путина невозможно, так как это будет суицидальный шаг.

Владимир Путин. kremlin.ru

Об этом рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович в своей колонке на "Апострофе".

"В Украине почти все, исходя из первоначального плана Путина, провалилось. Провалилась аннексия Крыма вместе с сухопутным коридором, провалилась фашистская идея "Новороссии" и, мне кажется, что это все — уже ушедший поезд для Путина во всех отношениях. Единственное, о чем он, наверное, думает в долгосрочной перспективе — это продолжение замороженного конфликта на Востоке Украины, чтобы через него расшатывать экономику и политическую власть, чтобы из-за этого Украина превратилась в failed state. А после этого, как он думает, можно будет расширять свою сферу влияния на Украину. Соответственно, любая потенциальная эскалация при статус-кво украинской стороны будет означать ускоренное падение его режима, потому что против него будут усилены санкции.

Поэтому полномасштабное наступление на Украину, мне кажется, сейчас для него невозможно, так как это будет суицидальный шаг. Хотя мы и раньше видели много суицидальных действий: когда человек живет в параллельной реальности, то ничего исключать нельзя. Это реальный сумасшедший бандит, имеющий ядерное оружие — этого не стоит забывать", — пишет блогер.

"Люди из окружения Путина, если говорить о тех, кто из вменяемого контингента, понимали, куда все движется и к чему приведет, еще три года назад. Но дело в том, что эти люди не имеют влияния на Путина, какое они имели на него в начале 2000-х годов. Они ничего не могут поделать, особенно после посадки Михаила Ходорковского в 2003 году — они поняли, что у них нет никаких рычагов влияния, при том, что у Путина в руках все силовые структуры", — говорит Рабинович, отмечая, что они попросту примкнули к пропутинской массе.

"Они прильнули к ботинку Путина и начали его лизать. И не просто так, а в обмен на долю в своих бизнесах. Подавляющее большинство этих людей на самом деле замазаны преступлениями — это и корпоративное рейдерство, и кража денежных средств, и отмывание этих денег. Они находятся на крючке у Путина и его спецслужб. Путин держит над ними и морковку и дубинку", — подчеркнул Рабинович.

Путин, как он думает, окружен сильной обороной в лице силовиков и телохранителей, говорит Рабинович. "Фигурально выражаясь, у каждого из этих бизнесменов в шкафу пылится табакерка, которой, наверное, многие из них хотели бы воспользоваться, но, сожалению, такой возможности в данный момент я просто не вижу. И сейчас, на мой взгляд, дворцовый переворот было бы очень сложно совершить", — подчеркнул он.

"Экономическая ситуация в России из-за действующих санкций уже ухудшилась, но российские власти всегда умудряются объяснять народу те или иные события. Для этого есть телевизор. Российским телезрителям останкинская игла вживлена прямо в мозг. Соревнование между телевизором и холодильником продолжается, и пока телевизор побеждает. Но это, скорее всего, закончится с вместе с необратимыми изменениями в экономике, когда большая часть населения просто не будет иметь средств оплачивать электричество, чтобы их телевизор продолжал работать, не говоря уже о еде.

Поэтому я думаю, что все это медленное выгнивание в конечном итоге закончится крахом, но это никто пока не может предсказать ни по времени, ни по сути этих событий — в этом и заключается принцип "черных лебедей". Я думаю, что "черные лебеди" прилетят — это произойдет абсолютно точно", — подытожил Рабинович.

Напомним, ранее военный журналист Сергей Лойко отметил, что режим Путина пожирает сам себя, и война на Донбассе закончится раньше, чем за десять лет.