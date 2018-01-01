Российский десантник обвинил Путина: натравливает солдат на украинский народ

Глава РФ лжет, что в Украине нет российский военных, отметил Алибеков.

Асхаб Алибеков послал Владимира Путина домой Скриншот видео с youtube.com

Старшина Воздушно-десантных войск России дагестанец Асхаб Алибеков призвал президента Владимира Путина оставить страну в покое.

Боец обвинил российского лидера в том, что он лжет и натравливает солдат на украинский народ, говорится в его обращении, опубликованном в YouTube.

"Будут выборы президента Российской Федерации,… вы лучше меня все знаете, что они все — определенные,… там решено все уже — Путин будет уже однозначно ясно, что у других кандидатов никаких шансов, все сфабриковано уже давно…", — отметил десантник.

Также он попросил главу РФ идти домой. "Иди к жене твоей. Женой занимайся! Оставь Россию в покое! Оставь ее, ты уже почти 20 лет во власти, ты никому дышать не даешь… Ты врешь, что в Украине наших солдат нет, мы там умираем. Ты травишь наших солдат с украинским народом, украинские братья — это наши братья!", — заявил военный.

Ранее российский актер Алексей Серебряков говорил, что недоволен Владимиром Путиным из-за двух "в" — в РФ вранье и воровство бесконечное. Артист утверждал, что его видение мира несоединимо с жизненной позицией президента страны.