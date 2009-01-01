Российский диссидент призвал Запад занять позицию против Путина

Кремль вмешался в президентские выборы в США 2016 года и еще ранее в Украине, говjрит Владимир Кара-Мурза.

Владимир Путин kremlin.ru

, которого дважды пытались отравить предположительно за политическую деятельность, заявляет, что западные демократии должны сформировать единый фронт против режима президента РФ Владимира Путина и четко дать понять, что вмешательство Кремля в выборы за рубежом неприемлемо.

Об этом в издании Globe and Mail пишет Мишель Зилио, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.

"Владимир Кара-Мурза, председатель продемократического движения "Открытая Россия", сказал, что не удивится, если Кремль действительно вмешался в президентские выборы в США 2016 года, поскольку путинский режим в прошлом делал это в других странах, в том числе в Украине", — сообщает корреспондент издания.

"Очень важно, чтобы члены ОБСЕ и западные демократии заняли твердую позицию в отношении потенциальных или реальных злоупотреблений путинского режима и четко разъяснили, что такое поведение не останется безнаказанным", — сказал Кара-Мурза в интервью газете. Корреспондент поясняет, что он приехал в Оттаву на канадскую премьеру своего фильма о Борисе Немцове.

"Он сказал, что работа над этим документальным фильмом — самое трудное, что он сделал в жизни. И это говорит человек, утверждающий, что за последние два года его дважды отравили, предположительно за антикремлевскую политическую деятельность", — говорится в статье.

"Он сказал, что момент второго отравления был выбран особенно целенаправленно, так как симптомы появились у него за несколько часов до намеченного вылета в США", — пишет автор.

"Если бы это случилось в самолете, все было бы кончено. Я не вышел бы из самолета живым", — сказал Кара-Мурза.

Кара-Мурза сообща с Биллом Браудером требует ввести санкции против лиц, нарушающих права человека в России и по всему миру.

17 мая министр иностранных дел Канады Христя Фриланд объявила, что канадское правительство, сформированное либералами, поддержит постановление Сената о санкциях. На этой неделе Кара-Мурза обсудит статус законопроекта с канадскими либералами и консерваторами, сообщает автор статьи.