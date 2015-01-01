Российский экономист сделал громкое заявление: США решили устранить Путина

Дйствия Путина против США повлекут за собой серьезные последствия.

Такое громкое заявление сделал российский финансист и блогер Слава Рабинович в блоге на ONLINE.UA.

"Есть одна большая проблема, которую Путин не понимает и не может оценить своей гэбэшной башкой. Эта проблема — значение слов "национальные интересы США" для тех людей, которые избираются в институты американской государственной власти — для президента США, для Конгресса, Сената и Верховного Суда.

Я эмигрировал из СССР в 1988 году, в возрасте 22 лет, и прожил в США 8 лет, получив американское гражданство ещё в начале 90-х. Это неважно, что я уже 20 лет снова постоянно живу в России — я ежедневно слежу за тем, что происходит в США, и часто бываю в Америке физически.

Вот уже скоро как 30 лет подряд я изучаю именно то, что называется "национальными интересами США", и то, как защита этих интересов — как бы они ни понимались лидерами и народом США в разные десятилетия — подразумевает те или иные действия Америки, будь то вовлечение США во Вторую Мировую войну, маккартизм, Карибский кризис, Холодная война, помощь России после распада СССР, события 9/11, охота за Усамой бен Ладеном и т.д., и т.п", — сказал он.

По его словам, действия Путина против США повлекут за собой серьезные последствия.

"Путин не понимает и не может понять, что такие его действия против национальных интересов США уже привели к тому, что он объявлен одним из главных врагов США и будет выведен из игры. Будет элиминирован. Его слишком "крутые" действия против самых базовых национальных интересов США не подразумевают иного сценария", — отметил Рабинович.

"Американская разведка опубликовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. "Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести кампанию "вмешательства" в выборы в США", — говорится в документе. "Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин перешёл красную черту на нашей территории и теперь будет выведен из игры", — подразумевается между строк", — добавил экономист.

Он уверен, что в США уже приняли решение, что дальше делать с Путиным.

"Мой 30-летний опыт изучения принципа защиты "национальных интересов США" говорит о том, что решение о ликвидации Путина принято и будет приведено в исполнение. Многие возразят — мол, США ничего не могли поделать с "Империей Зла" на протяжении долгих десятилетий. Во-первых, "Империя Зла" уже не та: "вставания с кален", сами знаете, не получилось... Во-вторых, во времена СССР т.н. "советские элиты" не имели интересов на Западе, а сейчас имеют, причём самые для них главные. В-третьих, эра Интернета ускоряет время", — объяснил Рабинович.

Напомним, ранее в американской разведке и АНБ обвинили руководство России в хакерских атаках.