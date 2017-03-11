Российский финансист назвал "эффективное средство устранения Путина"

Значительное расширение персональных санкций против российских чиновников и приближенных к президенту способствовало бы усилению недовольства.

Рабинович назвал "средство устранения Путина" Reuters

Введение более жестких персональных санкций против окружения президента России может привести к отстранению от власти Владимира Путина

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал российский финансист Слава Рабинович.

По его словам, введенные против России санкции на данный момент не способны серьезно навредить режиму Владимира Путина. Российская власть превращает нынешние экономические ограничения в пропаганду, которая используется для "нагнетания антиамериканской и антизападной истерии".

Значительное расширение персональных санкций против российских чиновников и приближенных к президенту способствовало бы усилению недовольства и проявлению антипутинских настроений.

"И тогда эти люди, которые последние 20 лет воровали в России все, что могли, и складывали это на Западе, стали бы очень эффективным средством для устранения Путина", — считает Рабинович.

Напомним, ранее в России рассказали о тектонических подвижках в окружении Путина.