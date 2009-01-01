Сирийский лидер является террористом, сказал Зубов.

В Сирии в результате поддержки Владимиром Путиным "диктатора" погибло много людей, отметил политик Reuters

В Сирии президент РФ Владимир Путин начал поддерживать главу страны Башара Асада не с целью борьбы с терроризмом, а для того, чтобы покончить с сирийской оппозицией, говорится в блоге российского историка и оппозиционера Андрея Зубова на "Обозревателе"

По его словам, заявление российского лидера, что "война близка к исчерпанию, будет скоро завершена — это только слова".

"Путин начал эту борьбу для того, чтобы покончить с оппозицией в Сирии. Это люди, которые выступали против Асада и за освобождение от диктатора, а их объявили их террористами", — считает автор.

Эксперт добавил, что "в результате военных действий уничтожено огромное количество людей, разрушена большая часть страны, более миллиона людей покинули пределы Сирии и создали большие проблемы при своей адаптации в Европе". "Все это и есть результат поддержки Путиным диктатора и террориста Башара Асада", — подчеркнул Зубов.

Аналитик утверждает, что "мировое сообщество никогда не примирится с тем, что во главе страны стоят люди, являющиеся международными преступниками, виновные в гибели сотен тысяч людей и применяющие запрещенное оружие".

"Война закончится тогда в Сирии, когда Башар Асад и его окружение не просто уйдут, а понесут заслуженное наказание. Когда для них будет свой Нюрнберг. Только тогда мы можем говорить о завершении войны в Сирии", — отмечается в материале.

Напомним, 20 ноября в России прошли переговоры между Владимиром Путиным и Башаром Асадом, который посетил страну с рабочим визитом. "Главред" сообщал, что в марте 2016-го глава РФ приказал начать вывод части войск его государства из Сирии.