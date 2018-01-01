Российский историк объяснил, почему в Путине нет ничего православного

Православие предполагает, в первую очередь, заботу не о себе, а о ближнем.

Владимир Путин kremlin.ru

российский историк и оппозиционер Андрей Зубов.

В поступках президента России Владимира Путина меньше всего православия, заявил

По его словам, православие предполагает, в первую очередь, заботу не о себе, а о ближнем, чего у Путина не наблюдается в ситуации с Украиной и Сирией.

"Православие — это жертва. Мир стоит на этом, а именно этого в Путине я не вижу. Он обычный советский политик с традициями КГБ и православие для него — это идеология которую он использует, но это не является для него внутренней верой", — добавил Зубов в интервью на телеканале "112 Украина".

Напомним, ранее Зубов рассказал о полном фиаско Путина.

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