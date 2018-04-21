Российский историк рассказал, какую игру ведет Кремль

Донбасс сейчас не является главной целью властей РФ, считает Зубов.

Кремль хочет, чтобы Запад признал его законным политическим игроком, полагает эксперт Корреспондент

Кремль ведет игру, целью которой является обеспечение признания его Западом как законного политического игрока.

Если в Украине что-то затеется, это ухудшит состояние РФ, рассказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов в интервью "Апострофу".

По словам эксперта, "Донбасс сейчас — не главная цель Кремля".

"Сейчас Кремль играет в другую игру, цель которой — обеспечить, как ни странно, признание Западом его как законного политического игрока. "Примите нас такими, какие мы есть". Украина сейчас здесь малозначимый фактор", — отметил собеседник.

Российский политолог Лилия Шевцова выразила мнение, что Кремль опасается президента США Дональда Трампа по крайней мере в силу двух причин — в частности, из-за того, американский лидер — это непредсказуемость.

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