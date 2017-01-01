Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США. Пентагон обеспокоен

В США назвали инцидент небезопасным.

Пентагон назвал небезопасным перехват американского самолёта российским Су-27 Фото: vimpel-v.com

Над Черным морем 29 января российский истребитель Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II ВМС Соединенных Штатов.

Истребитель поднялся в воздух, когда была обнаружена угроза, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что истребитель сопровождал американский самолет, не допуская нарушения воздушного пространства России.

"После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства России, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования", — добавили военные.

В ведомстве подчеркнули, что российский самолет находился в воздушном пространстве в соответствии с международными правилами.

Инцидент прокомментировали представители Военно-морских сил США. В их заявлении, которое приводит ABS News, сказано о небезопасности перехвата российским истребителем Су-27 самолёта радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II над Черным морем.

"29 января 2018 года самолет США ЕР-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27. Эта взаимодействие было оценено как небезопасное, поскольку Су-27 приблизился на расстояние пяти футов и прошел прямо через полетный маршрут ЕР-3, что заставило самолёт ЕР-3 пролететь через спутную струю реактивного двигателя Су-27", — сказано в сообщении американского оборонного ведомства.

В ВМС США уточнили, что перехват длился 2 часа 40 минут, и американский экипаж не провоцировал российскую сторону на конфликт.

Напомним, ранее в небе над Черным морем российский истребитель Су-30 перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.