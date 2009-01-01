Не сомневаюсь, что российская пропаганда попытается представить протестующих фриками, пишет Гольц.

Обозреватель назвал кошмар Путина Reuters

Американцы, вышедшие на улицы для того, чтобы выразить свое неодобрение новому президенту СШАявляются кошмаром российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет российский военный обозреватель Александр Гольц на ej.ru.

"В минувшую субботу в Вашингтоне я наблюдал вдруг материализовавшийся кошмар Владимира Путина: больше полмиллиона людей, мужчин и женщин, абсолютно уверенных в своем праве выразить решительное неодобрение только что вступившему в должность главе государства, вышли на улицы американской столицы. Этих людей было действительно много. Если в пятницу, в день инаугурации Трампа, в метро можно было передвигаться по городу, то в субботу, чтобы попасть в вагон, требовались все навыки, полученные в московский час пик. Вашингтон мгновенно окрасился в розовый цвет: участники марша надели вязаные шапочки, верх которых похож на кошачьи уши — их здесь зовут "пусси-шапки". Это напоминание об известном высказывании Дональда Трампа: "Если ты звезда, можешь делать, что хочешь", — даже хватать женщин за гениталии", — пишет он.

"Не сомневаюсь, что российская пропаганда попытается представить протестующих фриками, которыми манипулируют зловещие тайные силы. Однако рано или поздно и наши граждане осознают, как важно иметь право на проведение демонстраций, от которого они почти добровольно отказались. Ведь этот протест был абсолютно мирным. В конечном счете, все выступавшие на митинге говорили о сугубо законных методах противостояния Трампу. На мой взгляд, самым радикальным было предложение знаменитого кинорежиссера Майкла Мура звонить каждый день своему конгрессмену и требовать, чтобы тот препятствовал реализации безумных планов Трампа. Не пожалеют ли когда-нибудь российские власти, что лишили россиян права на мирный протест?", — добавил Гольц.

Напомним, в США началась масштабная кампания за импичмент Трампа.