Российский обозреватель назвал "материализовавшийся кошмар" Путина

Не сомневаюсь, что российская пропаганда попытается представить протестующих фриками, пишет Гольц.
Об этом пишет российский военный обозреватель Александр Гольц на ej.ru.
"В минувшую субботу в Вашингтоне я наблюдал вдруг материализовавшийся кошмар Владимира Путина: больше полмиллиона людей, мужчин и женщин, абсолютно уверенных в своем праве выразить решительное неодобрение только что вступившему в должность главе государства, вышли на улицы американской столицы. Этих людей было действительно много. Если в пятницу, в день инаугурации Трампа, в метро можно было передвигаться по городу, то в субботу, чтобы попасть в вагон, требовались все навыки, полученные в московский час пик. Вашингтон мгновенно окрасился в розовый цвет: участники марша надели вязаные шапочки, верх которых похож на кошачьи уши — их здесь зовут "пусси-шапки". Это напоминание об известном высказывании Дональда Трампа: "Если ты звезда, можешь делать, что хочешь", — даже хватать женщин за гениталии", — пишет он.
"Не сомневаюсь, что российская пропаганда попытается представить протестующих фриками, которыми манипулируют зловещие тайные силы. Однако рано или поздно и наши граждане осознают, как важно иметь право на проведение демонстраций, от которого они почти добровольно отказались. Ведь этот протест был абсолютно мирным. В конечном счете, все выступавшие на митинге говорили о сугубо законных методах противостояния Трампу. На мой взгляд, самым радикальным было предложение знаменитого кинорежиссера Майкла Мура звонить каждый день своему конгрессмену и требовать, чтобы тот препятствовал реализации безумных планов Трампа. Не пожалеют ли когда-нибудь российские власти, что лишили россиян права на мирный протест?", — добавил Гольц.
Напомним, в США началась масштабная кампания за импичмент Трампа.