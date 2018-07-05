Российский офицер в суде проговорился, что участвовал в конфликте на Донбассе

Россиянин просит инстанцию разрешить ему поездку в Сирию.

"Ихтамнеты" на оккупированном Донбассе Фото: Reuters

Старший лейтенант российской армии Олег Леонтьев, которого обвиняют в гибели солдата-срочника, во время выступления в суде заявил об участии в "мероприятии на территории смежной страны", где "как бы не было" российских военных

"При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было", - цитирует россиянина Медуза.

Во время последнего слова Леонтьев просил суд дать приговор, который позволит ему отправиться воевать в Сирию.

Напомним, российские журналисты выяснили, что наемников частной военной компании Вагнера уже на протяжении многих лет готовят в лагере, расположенном в хуторе Молькино неподалеку от Краснодара.

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