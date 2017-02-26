Российский оппозиционер Дадин вышел на свободу

В колонию приехала машина управления специальной связи, чтобы передать администрации документы на освобождение.

Дадин вышел на свободу Новая газета

Гражданский активист Ильдар Дадин , осужденный в России за нарушение правил участия в пикетах, вышел на свободу.

Об этом сообщает "Новая газета".

"Около исправительной колонии №5 Алтайского края в Рубцовске его встречает жена Анастасия Зотова, сестра, активисты местного отделения партии "Яблоко", десять журналистов", — говорится в публикации.

О том, что Дадина освободят в воскресенье, стало известно утром. В колонию приехала машина управления специальной связи, чтобы передать администрации документы на освобождение.

Ранее стало известно, что 22 февраля, Верховный суд РФ отменил приговор в отношении Ильдара Дадина и постановил освободить его. Тем не менее, на протяжении нескольких дней Дадина не освобождали — в колонию, где он отбывает срок, не поступили документы из суда.

Отметим, что до приговора Ильдар Дадин несколько раз был признан виновным по административным статьям о нарушении правил проведения акций протеста и неповиновении законному требованию полицейского. Его задерживали за одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, Алексея Навального, против войны на Донбассе, за пикет с плакатом Je suis Charlie в поддержку журнала Charlie Hebdo. В конце января 2015 года, после истечения срока его очередного административного ареста, в отношении Дадина возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения митингов).

10 февраля Конституционный суд России потребовал пересмотра приговора опппозиционеру. 22 февраля президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное дело, поскольку на момет возбуждения уголовного дела не все судебные решения по административным делам за нарушения на пикетах вступили в силу.

Напомним, ранее Дадин рассказал о пытках в колонии.

Фото: Екатерина Фомина/"Новая газета".