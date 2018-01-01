"70% - это мандат на все": Российский оппозиционер прокомментировал победу Путина

Общественный деятель убежден, что президент России может обеспечить себе пожизненную власть.

Благодаря поддержке электората Путин может быть у власти пожизненно Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Высокий процент поддержки россиян предоставит возможность Владимиру Путину ощутить себя правителем, наделенным безграничной властью.

Такой комментарий по итогам выборов президента России дал Крым.Реалии российский оппозиционер и общественный деятель Леонид Гозман.

"70%, которые набрал Путин, – это значит, что он получил мандат на все. Он может делать что хочет. Не исключено, что он сейчас будет менять Конституцию для того, чтобы сохранить себе пожизненную власть", – отметил он.

По словам Гозмана, Путин может избрать себе в качестве примера модель китайского лидера, который отменил предельный срок пребывания у власти. Не исключено, что переизбранный российский лидер последует примеру главы Ирана и создаст госорган, который возглавит и получит всю полноту власти в стране. Спикер убежден, что президент России может выбрать любой из сценариев абсолютно безбоязненно, поскольку его поддержал высокий процент избирателей.

"Почему это произошло? Путин дал очень много своему электорату. Он дал своему электорату, тем, которые на самом деле за него, национальную гордость, возможность гордиться страной и собой, как частью этой страны. Проблема лишь в том, что эта национальная гордость базируется на двух вещах: агрессии и лжи: "Нас окружают враги, в Украине бандеровцы" и так далее", – объяснил Гозман нынешний успех кампании Путина.

Гозман убежден, что на электорат Путина большое воздействие оказала телевизионная пропаганда.

Напомним, после объявления результатов выборов Путин появился перед людьми на Манежной площади в Москве, где прошел митинг-концерт, названный "Россия. Севастополь. Крым" и посвященный годовщине присоединению Крыма и Севастополя к России и президентским выборам. Свое выступление глава государства начал с благодарностей всем, кто его поддерживал и за него голосовал.

Как ранее сообщалось, согласно данным ВЦИОМ, Владимир Путин набирает на выборах 73,9% голосов российских избирателей.