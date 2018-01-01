Российский писатель объяснил роль Путина в системе власти РФ

Личность президента страны не имеет значения, полагает Веллер.
Нынешнего лидера дважды уговаривали стать главой государства представители президентской администрации, олигархов и семьи уже экс-президента Бориса Ельцина, рассказал литератор в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".
"Путин — это в чем-то персонификация российской властной системы, как архетип, вот что ужасно. Личность здесь не имеет значения, ну надо же понять наконец! Что это за бред: "Уберем его, поставим другого — и все будет иначе"?", — отметил собеседник.
Ранее российский актер Алексей Серебряков говорил, что недоволен Владимиром Путиным из-за двух "в" — в РФ вранье и воровство бесконечное. Артист утверждал, что его видение мира несоединимо с жизненной позицией президента страны.