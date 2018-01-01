Российский писатель объяснил роль Путина в системе власти РФ

Личность президента страны не имеет значения, полагает Веллер.

Владимира Путина дважды уговаривали возглавить РФ, сказал Михаил Веллер Reuters

Российский писатель Михаил Веллер заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в чем-то является персонификацией властной системы страны, как архетип, вот что ужасно.

Нынешнего лидера дважды уговаривали стать главой государства представители президентской администрации, олигархов и семьи уже экс-президента Бориса Ельцина, рассказал литератор в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

"Путин — это в чем-то персонификация российской властной системы, как архетип, вот что ужасно. Личность здесь не имеет значения, ну надо же понять наконец! Что это за бред: "Уберем его, поставим другого — и все будет иначе"?", — отметил собеседник.

Ранее российский актер Алексей Серебряков говорил, что недоволен Владимиром Путиным из-за двух "в" — в РФ вранье и воровство бесконечное. Артист утверждал, что его видение мира несоединимо с жизненной позицией президента страны.