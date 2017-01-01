Российский писатель пожалел дочерей Путина: у них незавидная судьба

Дети всех диктаторов живут неестественной жизнью, считает писатель.

Владимир Путин Reuters

Российский писатель Владимир Войнович жалеет дочерей президента РФ Владимира Путина и считает, что у них очень незавидная судьба.

Об этом он рассказа в интервью программе "Гордон" на телеканале "112 Украина".

"Мне жалко вообще дочерей и сыновей всех диктаторов, о которых я что-то знаю. Я знаю, какой плачевной была судьба Василия Сталина, Светланы Сталиной, и как люди потом переименовываются. Трудно вообще быть сыном или дочерью такого правителя", — говорит он.

Писатель также вспомнил судьбу дочери Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — Галины.

По его словам, "они живут неестественной жизнью. Кажется, что им все можно, а на самом деле им ничего нельзя, потому что они должны ходить с охраной, они должны прятаться от кого-то, они должны скрывать, кто они есть. Эта жизнь, по-моему, очень тяжелая".

Войнович также считает, что жизнь любого президента и любого диктатора тоже довольно сложна.

"Я бы тоже ему не позавидовал. А их детям еще хуже, потому что когда папа уходит от власти, в общем-то, отношение к ним резко меняется. И они становятся жертвами, может быть, не каких-то наказаний, но отъема у них каких-то привилегий, презрительного отношения к ним многих людей. Поэтому мне их жалко", — подчеркнул Войнович.

Ранее Путин рассказал, чем занимаются его дочери.