Российский политолог аргументировала, почему нынешняя мировая конфронтация хуже "холодной войны"

Лилия Шевцова убеждена, что современный конфликт гораздо опаснее.

Политолог убеждена, что нынешний конфликт серьезнее холодной войны Главред

Противостояние между Западом и Россией нельзя называть, по старинке, " холодной войной ", поскольку оно, по своей сути, имеет совершенно иную природу.

Речь идет о конфликте, основой которого является стремление России господствовать в мире. Об этом заявила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова во время чата в "Главреде".

"Я не считаю корректным использовать термин "холодная война" для определения нынешней конфронтации. Мы имеем дело с конфликтом новой эпохи и иным по своим формам проявления. Как его определить? "Гибридная война"? Тоже не подходит. Я пока использую термин "конфронтация". Речь идет не о конфликте идеологий либо систем. Не о конфликте двух цивилизаций за мировой контроль. Как это было в период "холодной войны", - отметила эксперт.

По словам Шевцовой, нынешний конфликт представляет большую опасность, нежели когда-то "холодная война".

"Речь идет о стремлении Кремля заставить Запад признать свое право интерпретировать принципы мирового порядка. Это создает новую ситуацию — готовность действовать без правил. Это делает нынешний конфликт более опасным, чем "холодная война", - заявила спикер.

Политолог убеждена, что о победе в конфронтации говорить рано, поскольку еще неизвестно, какой ценой может достаться эта победа.

"В "холодной войне" победил Запад. В испытании мирным периодом после 1991 года, пожалуй, победило российское самодержавие. Оно не только выжило, но и сумело выжить, деморализуя Запад. Кто победит сейчас и какой ценой? Самая развитая цивилизация либо государство на стадии упадка? Делайте вывод сами… В любом случае меня волнует цена и победы, и поражения", - подсуммировала Шевцова.

Напомним, во время чата в "Главреде" Лилия Шевцова заявила, что президент России Владимир Путин может уйти с поста раньше, чем закончится его срок правления.