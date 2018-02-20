Российский политолог назвала главные "козыри в рукаве у Путина"

Некоторые европейские государства потенциально могут сблизиться с РФ, считает Лилия Шевцова

Политолог назвала главные козыри Путина Reuters

Несмотря на урон от западных санкций Россия видит определенные перспективы в дальнейшем противостоянии с Западом, заявила российский политолог Лилия Шевцова

"Санкции начинают больно кусать, но, очевидно, Кремль, анализируя геополитическую доску, видит следующие моменты. Первое: Трамп не очень хочет пускать в дело новый санкционный молоток. Второе: европейцы уже с трудом сдерживают свое санкционное единство, а ключ к нему у Меркель в кармане, а Меркель слаба. Третье: раз Меркель слаба, возможно, санкционное единство Европы распадется. Дальше смотрим: европейский бизнес — Total, Siemens, Daimler и так далее — очень жестко выступает за восстановление экономических связей с Москвой. Учтем антиамериканизм европейской элиты: европейцы не любят Путина и Кремль, но, возможно, еще больше некоторые не любят Трампа. Антиамериканизм толкает многих – в Италии, Франции — в сторону диалога с Кремлем", — говорит политолог.

В интервью "Апострофу" она обратила внимание и на некоторые европейские государства, которые потенциально могут сблизиться с Россией по причине собственных интересов.

"Дальше: у Кремля достаточно успешная политика по подкормке, как я их называю, "троянских лошадей". Это не только благоприятно относящийся к России бизнес в западных странах, это прежде всего страны. Посмотрите, вновь устоял у власти чешский президент [Милош] Земан. Как говорят многие, находящийся на содержании у Кремля или по крайней мере проводящий весьма пророссийскую политику. Венгерский премьер [Виктор] Орбан на выборах в этом году явно опять получит победу. А он проводит политику сотрудничества с Россией — и из-за определенных льгот, которые получает, и чтобы шантажировать Европейский союз и Брюссель. Кроме того, вы посмотрите, что происходит в Польше, которая конфронтирует с ЕС. И у Кремля есть возможности лоббировать свои интересы даже в Польше. А если взглянем на Италию, где, скорее всего, к власти придет Берлускони, и вообще на все страны Средиземноморского бассейна, которые постоянно подрывают санкционное единство Европы… Таким образом, у Кремля, в понимании кремлевских архитекторов и технологов, обнаруживается шахматная доска, на которой можно еще играть", — подчеркнула Шевцова.

Кроме этого, говорит она, в Кремле допускают приход к власти и Юлии Тимошенко, с которой, как они считают, у них хорошие отношения.

"Вы посмотрите, сколько козырных карт оказывается в рукаве у Путина. Зачем ему спешить и фактически отказываться от прежней твердолобой позиции по Украине? Эти козыри, факторы влияния явно есть на кремлевском столе", — подытожила политический эксперт.

Напомним, ранее в разведке Эстонии рассказали о цели Путина в войне на Донбассе.