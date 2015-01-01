Российский политолог о попытках Кремля восстановить Союз: кишка тонка

Кремль не располагает необходимыми ресурсами для контроля постсоветского пространства.

Сегодня у Кремля есть желание, но нет возможностей для восстановления Советского Союза в прежних границах

Такое мнение высказал Обозревателю российский политолог Дмитрий Орешкин.

Кремль не располагает необходимыми ресурсами для контроля постсоветского пространства.

Он не сомневается в том, что Кремль будет осуществлять попытки для восстановления былой "империи", но за годы, прошедшие со времен холодной войны, в геополитическом пространстве произошли огромные перемены.

Так, Орешкин заметил, что модель мира, состоящего из двух "центров силы" и "пустого пространства", на котором происходит их противостояние, — безнадежно устарела.

"Сейчас мир управляется не военной силой, а тем, что называется soft power, а "пространства", в том числе Грузия, Украина, Балтика, "давно перестали быть полем боя, полем военного контроля. Они являются самодостаточной ценностью", — убежден политолог.

"Безусловно, в Кремле хотели бы восстановить зону геополитического могущества, но кишка тонка", — убежден Орешкин. В этом контексте он заметил: "Есть население в Украине, которое не хочет идти на восток, которое хочет идти на запад. Есть население в Грузии, в Литве, в Латвии, в Эстонии, которое не хочет. Оно будет сопротивляться".

Таким образом, "реализация "хотелок" сопряжена с огромным количеством политических издержек. Если попытаться еще раз захватить эту территорию, то, во-первых, будет военное сопротивление, соответственно, будут жертвы; соответственно, российское население будет относиться к ним критически, потому что это не сталинские времена, когда о жертвах можно было замолчать. Во-вторых, ситуация ухудшится, как она ухудшилась в "ДНР" и "ЛНР". Три года они живут за счет идеологических восторгов о том, что дали отпор киевским "фашистам" и "нацистам", но кушать ведь тоже надо что-то. А в России не хватает денег на то, чтобы их поддержать", — напомнил политолог. Он убежден: "На этом фоне, чтобы лезть еще дальше, надо быть абсолютным Сталиным, потому что придется подавлять все сопротивление, врать своим людям, потому что им же придется за это платить. Упадет уровень жизни не только захваченных территорий, но и самой России, который и так падает".

"Нынешняя территория — это не поле боя, а прежде всего место, куда надо инвестировать. А какой же идиот пойдет с инвестициями на Донбасс или в Приднестровье?" — спросил Орешкин.

Напомним, ранее Виталий Дейнега заявил, что Кремль готов заплатить самую высокую цену за сохранение Крыма.