Российский политолог объяснил, почему Трамп очень опасен

Глава США — "довольно наглый рыночный тип", считает Орешкин.

Дональд Трамп Reuters

Российский политологзаявил, что президент СШАочень опасен — если американский лидер вдруг почувствует, что надо по кому-то ударить, то он ударит.

Об этом эксперт рассказал "Обозревателю", комментируя действия главы Штатов по отношению к премьер-министру Черногории Душко Марковичу в Брюсселе.

В то же время аналитик почеркнул, что президент проявляет "вполне очевидное доминантное поведение в наглом стиле".

"По политическому стилю он, скорее, принадлежит к классу Путина (российский лидер Владимир Путин — Ред.) или Жириновского (глава ЛДПР Владимир Жириновский — Ред.), чем к классу Обамы (экс-президент США Барак Обама — Ред.)…", — отметил собеседник.

По его словам, Трамп — "довольно наглый рыночный тип, который никаких человеческих симпатий не вызывает". "Но дело не в этом — это его личные особенности. Дело в том, какую политику он проводит", — добавил он.

"Права президента США очень велики. Он принял решение нанести удар — он нанес удар. В этом смысле он очень опасен. Если он вдруг почувствует, что надо по кому-то ударить, то он ударит", — утверждает политолог.

Ранее NBC Nightly News в Facebook опубликовало видео с церемонии открытия штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, на котором видно, как Дональд Трамп довольно грубо оттеснил в сторону Душко Марковича.

По данным агентства УНИАН, которое опирается на Associated Press, премьер Черногории назвал произошедшее "безобидной ситуацией".

Ранее российский историк, бывший профессор Московского госинститута международных отношений Андрей Зубов написал, что Дональд Трамп диктует Владимиру Путину условия капитуляции в Украине и Сирии.

Видео: facebook.com/nbcnightlynews