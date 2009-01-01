Российский политолог объяснил, почему в РФ больше нет эйфории от инаугурации Трампа

В России не ожидали победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, подчеркнул Орешкин.

Дональд Трамп Reuters

Россия больше не испытывает эйфории в связи с инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"В целом, у нас нет такого эйфорического состояния по поводу инаугурации Дональда Трампа. Две недели назад было, а сейчас как-то неактивно все это обговаривается", — прокомментировал российский политолог.

По мнению Орешкина, в России не ожидали победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа. "Хотели испортить игру Хиллари Клинтон с тем, чтобы потом обвинить, что выборы были нечестными, мол, победила Клинтон, а на самом деле честным человеком был Трамп. А тут возьми и окажись, что Трамп выиграл, таким образом доказав, что выборы были конкурентными", — добавил он.

"Изначально была эйфория: "Это наш парень, он хорошо говорил о Путине". А сейчас выясняется, что он так же легко, как говорил о Путине, так же легко говорит и против него", — считает политолог.

По его мнению, Дональд Трамп отличается тем, что в политике считается "самодурством". "Он в бизнесе так руководил, и страной, по видимому, руководить будет так", — добавил Орешкин. По его мнению, в российском обществе ощущается настороженность и ожидание дальнейшего развития ситуации.

Больше о том, почему отношения США и России не могут быть улучшены, читайте в авторской статье Виталия Портникова: "Трамп и Путин. Первый провал".