Российский политолог объяснила, почему Кремль опасается Трампа

Путин понимает, что РФ не может быть втянута в военную гонку со Штатами, полагает Шевцова.

Кремль хочет примириться с США, считает эксперт Корреспондент

Российский политолог Лилия Шевцова считает, что Москва опасается президента США Дональда Трампа по крайней мере в силу двух причин — в частности, из-за того, американский лидер — это непредсказуемость.

Поэтому сейчас политика Кремля — не раздражать Америку, попытаться примириться с ней, рассказала эксперт в интервью "Апострофу".

"Во-первых, Трамп — это непредсказуемость. Во-вторых, Москва опасается внешнеполитического лозунга Трампа America first, "Америка прежде всего", который означает, что Америка может как угодно гарцевать на международной сцене, а Россия не знает, как на это ответить. И, наконец, из-за милитаризации внешней политики и глобальной роли Америки", — отметила собеседница.

По ее словам, РФ "тоже не может на это ответить, имея военный бюджет в 46 млрд долларов, когда у США он 700 млрд". "Трамп принял программу по обновлению вооруженных сил в размере 54 млрд долларов, это больше, чем российский военный бюджет. Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) — трезвый человек, он понимает, что Россия не может быть втянута в эту военную гонку", — добавила Шевцова.

Ранее директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат Александр Хара говорил на чате в "Главреде", что агрессия РФ обусловлена скверными делами в экономической, политической и других плоскостях, страна сможет продолжать ее, в том числе и против Украины, в 2018-м году.