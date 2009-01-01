Российский политолог рассказал, как Китай без войны может забрать территории РФ

Путин действительно допускает объективную китайскую угрозу, считает Савва.

Такое мнение высказал российский политолог, доктор политических наук, руководитель украинской Экспертной группы "СОВА", в недавнем прошлом — профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва в интервью ONLINE.UA.

По его словам, сегодня можно говорить о разных экономических потенциалах Китая и РФ.

"На китайском берегу приграничных рек за десять лет выросли новые огромные города. Пенсионеры едут в Китай доживать век на российскую пенсию, там есть для этого целые городки. Экономическое взаимопроникновение приграничных регионов стало очень глубоким. Ситуация идет к тому, что когда-то влияние Китая на части российских территорий не будет никем оспариваться. Это просто станет фактом. При этом Китай не снимал задачу территориальной экспансии. Достаточно вспомнить войны с Индией, Вьетнамом или геноцид в Кампучии",— считает Савва.

По его мнению, "Путин потерял союзников на Западе и бросился на Восток. Но там он может найти только хозяина, а не союзника".

Как минимум, эта стратегия грозит потерей территорий без войны, но по праву сильного.

"Россия, как член Совбеза ООН, уже показала Китаю методику работы по "отжиму" территории других стран. Ядерный статус в отношениях с другой ядерной страной не спасает. Кстати, в уставе китайской армии есть важная особенность — кроме обороны и наступления, предусмотрен еще такой вид боевых действий, как просачивание на территорию противника", — отметил политолог.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что за последние два года Китай значительно усилил свои военные позиции вдоль границы с РФ и в случае вооруженного конфликта удар по России будет значительным.