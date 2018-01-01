Российский политолог рассказала, к какому режиму в РФ пытается перейти Путин

Президент РФ привык к стабильности, отметила Шевцова.

Владимир Путин пытается перейти к режиму лояльных "молодых волков", отметила эксперт Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь британского аналитического центра Chatham House Лилия Шевцова заявила, что фактически президент РФ Владимир Путин пытается из режима фаворитизма перейти к режиму лояльных "молодых волков".

Глава России привык к стабильности, и поэтому некоторых топ-чиновников он оставит у власти, рассказала эксперт в интервью "Новому Времени".

"Фактически Путин пытается из режима фаворитизма перейти к режиму лояльных "молодых волков"... На смену старым и полностью лояльным должны прийти молодые технократы", — отметила собеседница.

Шевцова подчеркнула, что, в частности, российский лидер "меняет кадровый состав региональных элит, и в ближайшее время многие российские губернаторы лишатся своих постов". Также "кадровые изменения затронули представительство силовых структур в регионах".

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский говорил, что в РФ из-за санкций США произошел раскол элит, одна из частей элит хочет перераспределить между собой деньги другой, которые находятся на Западе.

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