Российский политолог рассказала, к какому режиму в РФ пытается перейти Путин

Президент РФ привык к стабильности, отметила Шевцова.
Глава России привык к стабильности, и поэтому некоторых топ-чиновников он оставит у власти, рассказала эксперт в интервью "Новому Времени".
"Фактически Путин пытается из режима фаворитизма перейти к режиму лояльных "молодых волков"... На смену старым и полностью лояльным должны прийти молодые технократы", — отметила собеседница.
Шевцова подчеркнула, что, в частности, российский лидер "меняет кадровый состав региональных элит, и в ближайшее время многие российские губернаторы лишатся своих постов". Также "кадровые изменения затронули представительство силовых структур в регионах".
Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский говорил, что в РФ из-за санкций США произошел раскол элит, одна из частей элит хочет перераспределить между собой деньги другой, которые находятся на Западе.
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