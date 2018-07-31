Российский политолог рассказала, как Кремль заставляет россиян звереть

Кремль решил наполнить бюджет за счет россиян, пишет Лилия Шевцова.

Кремль нанес удар по путинскому электорату Фото: Reuters

В РФ повышение пенсионного возраста, рост цен на бензин, а также повышении НДС заставляет звереть российский народ, считает российская политолог и публицист Лилия Шевцова

Непрекращающиеся войны в Сирии и на Донбассе, а также удерживание аннексированного Крыма приводит к тому, что РФ остро нуждается в деньгах, пишет она в материале на "Апострофе".

"Кремль решил наполнить бюджет за счет граждан, заодно поддержав госкорпорации и друзей президента. Кампания по обворовыванию населения стала ударом прежде всего по путинскому электорату, то есть самой бессловесной и слабой части общества, коими являются пенсионеры и бюджетники. Власть обложила их со все сторон — от постоянного повышения тарифов на услуги ЖКХ до налогов на домашних животных. Решили выскрести все, что возможно, из кубышек и наволочек", — подчеркнула Шевцова.

Напомним, ранее политолог Андрей Пионтковский раскрыл план Кремля в Украине.

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