Российский политолог рассказала, как Запад "припер к стенке" РФ

Вместо закона в России российская элита получит закон в западном сообществе.

По мнению российского политолога Лилии Шевцовой , в РФ правящий класс оказался "припертым к стенке" из-за оценки поведения западными органами, в результате чего многие не останутся лояльными к режиму президента РФ Владимира Путина.

"После долгого раскачивания западное сообщество начинает искать ответ на вызов, которым для него стала Россия. Восприняв западную мягкотелость за норму и попытавшись раскачать либеральные демократии изнутри, Кремль спровоцировал неизбежный ответ. "Коллективный Запад" формирует новые правила игры с Россией, которые грозят разрушить столь успешную модель выживания самодержавия", — пишет Шевцова в блоге на "Радио Свобода".

По ее мнению, Запад не стремится загонять Кремль в угол или обвалить путинский режим. Тем временем, лишив Россию модернизационного и финансового ресурса, у России останется один сценарий — загнивание.

"Но вряд ли российская элита, которую не заботит деградация страны, может вздохнуть с облегчением. Вместо закона в России российская элита получит закон в западном сообществе. Но здесь возникает вопрос: как западные политические институты воспользуются уязвимостью российского правящего класса, поставив его перед угрозой превратить в объект перманентного расследования? Ведь Запад вовсе не обязан заботиться о национальных интересах России, коль скоро ее элита стала антинациональной", — отметила она.

Политолог добавила, что формируется внешний фактор прессинга, который повлияет на лояльность политического класса к Кремлю.

"Какие обязательства будут брать на себя представители российского правящего класса, припертые к стенке западным правосудием? Да, они останутся лояльными Путину, уверены многие. Ой ли? Вместо того чтобы обеспечить себе роль великой державы и члена мирового "Концерта наций", Россия оказалась государством, от которого шарахаются. Но не столько из страха, сколько стремясь избежать гадостей и из отвращения. Россия стала государством, правящий класс которого оказался в унизительной зависимости от того, какой выбор ему предоставят западные органы, оценивающие его поведение", — резюмировала Шевцова.

Напомним, ранее политолог назвала цель нового президентства Путина.