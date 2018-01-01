Российский политолог рассказала, как Кремль вынужден глотать унижение

60% опрошенных на всех континентах высказали Владимиру Путину недоверие как мировому лидеру.

Кремль загнали в гетто, считает политолог newsonline24.com.ua

Россия теряла симпатии мирового сообщества на протяжении последних двух десятилетий, однако резкий поворот к нелюбви произошел после крымского "гамбита", считает российский политолог Лилия Шевцова

Она отмечает, что в 2017 году опрос населения 37 стран (40 951 опрошенный) на всех континентах об их отношении к России, проведенный PEW Research Center, показал, что 40% опрошенных относятся к России отрицательно.

В материале на "Радио Свобода" политолог уточняет, что 60% опрошенных на всех континентах высказали Владимиру Путину недоверие как мировому лидеру.

Шевцова подчеркнула, что мир, отказав России в любви, начал относиться благожелательно, с большим интересом и уважением к Китаю. Теперь в мировом восприятии траекторию глобального развития определяют именно США и Китай.

Кроме того, введя против России санкционный режим, Запад ограничил для Кремля возможность использования любых инструментов влияния, тем более силы. Остальные государства, включая Китай, не горят желанием помогать Москве вырваться из санкционного гетто, в которое Россию загнал Запад, заявила автор.

"Москве приходится глотать, оставляя без ответа, унизительную похвальбу Дональда Трампа о том, что вот, мол, "у нас была реальная схватка между Америкой и Россией, и она завершилась сотнями жертв". России приходится отказывать в обещанной помощи сирийским курдам, чтобы не провоцировать возмездие турецкого лидера Реджепа Эрдогана. России приходится отворачиваться, когда западная коалиция бьет по ее союзнику Башару Асаду, втихую договариваться с американцами о зонах, по которым не нужно наносить ракетные удары. Москва предпочитает не замечать, когда Израиль ракетными ударами разносит в пыль ее сирийско-иранских союзников. Москве приходится глотать унижение из-за того, что пхеньянский лидер не счел нужным привлечь Россию к процессу примирения Северной и Южной Кореи. Москве приходится терпеть, когда США начали поставлять в Украину противотанковые системы Javelin", — пишет она.

Политолог добавила, что Кремль вынужден подменять мощь и гордыню "асимметрией", то есть мелкими гадостями и угрозой "бить стекла у соседей".

"Наконец, самое главное: как быть с российским самодержавием, которое Кремль пытается воспроизвести, сделав нынешнюю власть бесконечной? Ведь позвоночником системы самодержавия является именно Державность, признанная не только своим населением, но и всем миром! Как долго можно ползти со сломанным позвоночником?", — резюмировала Шевцова.

Напомним, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол в материале на The Washington Post писал о том, что Путин готовится разжигать хаос и беспорядки во время выборов в Украине.

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