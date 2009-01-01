Российский политолог рассказала о болезненном ударе Китая по амбициям Кремля

Возврат к нормативным стандартам окончательно закроет западный мир для России и ее элит, подчеркнула Шевцова.

Политолог рассказала об ударе Китая по амбициям Кремля

Политическая ситуация на Западе говорит о том, что перед Кремлем сужается поле для маневров. Теперь он не сможет продолжать успешно использовать политическую амбивалентность либеральных демократий и их готовность к торгу.

Об этом российский политолог и публицист Лилия Шевцова написала в колонке на "Радио Свобода".

По ее словам, "возврат к нормативным стандартам окончательно закроет западный мир для России и ее элит". При этом политолог отмечает, что великая держава не может существовать в изоляции.

"Будем строить партнерство с Китаем, предлагают оптимисты. Неужели они верят в то, что Пекин предложит Москве нечто большее, чем роль младшего партнера? Пока очевидно: у российской элиты, которая привыкла ныть о своем унижении со стороны США, наконец появляется реальный повод для причитаний", — отмечает Шевцова.

Политолог напомнила, что лидер Китая Си Цзиньпин сделал заявление относительно готовности к глобальному лидерству. "На недавнем форуме "Один пояс — один путь" Си Цзиньпин, отбросив китайскую осторожность, фактически предложил свой вариант глобализации под руководством, конечно же, Китая", — говорит политолог.

Шевцова отмечает, что китайский глобальный проект станет еще одним ударом по российской державности и амбициям Кремля. В таком случае, по мнению политолога, единственной надеждой России остается возможный провал идеи "Один пояс — один путь" и укрощение китайских амбиций со стороны США.

Напомним, ранее российский политолог рассказал о провале плана Кремля по расколу ЕС.