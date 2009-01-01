Российский политолог считает, что Путин завидует Лукашенко

Президенту РФ "тошно" от главы Беларуси, отметил Белковский.

Александр Лукашенко Reuters

Российский политологсчитает, что у президента РФесть определенное чувство зависти к главе Беларуси

Об этом он рассказал в интервью TUT.BY.

В то же время эксперт выразил мнение, что российский лидер негативно относится к своему белорусскому коллеге.

"Они люди полярных психотипов. Именно это определяет политику", — отметил собеседник издания.

По его словам, главе РФ "тошно от Лукашенко". "За свою президентскую карьеру Путин несколько раз срывался, когда официальные СМИ устраивали истерику по отношению к Лукашенко", — добавил Белковский.

"Никогда бы Путин не поступил так с человеком, которого он любит... но поменять Лукашенко он не может. Кроме того, он категорический противник смены такого рода правителей, потому что он экстраполирует это на себя", — сказал политолог.

"Если поменять Лукашенко, для чего физически возможности у России есть, создается прецедент увольнения несменяемого президента, а это распространяется и на Владимира Владимировича", — подчеркнул аналитик.

Ранее экс-глава Республики Беларусь и один из авторов Беловежского соглашения, нынешний оппозиционер Станислав Шушкевич говорил, что Владимир Путин вместо Александра Лукашенко стал последним диктатором Европы.