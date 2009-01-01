Российский политолог считает Трампа преемником Обамы

Новый американский лидер выступает как продолжатель дела бывшего президента, сказал Пионтковский.

Дональд Трамп Reuters

Российский политолог и публицистзаявил, что президент СШАв значительной степени является преемником экс-главы государства

Об этом он рассказал в интервью online.ua.

По его словам, новый американский лидер выступает как продолжатель дела экс-президента, прежде всего, в сфере внешней политики.

"В значительной степени Трамп — преемник Обамы. Эта точка зрения многим может показаться парадоксальной", — отметил эксперт.

Ранее американский финансист Джордж Сорос говорил, что "обманщик и аферист" Дональд Трамп может стать диктатором, если ему "удастся выйти сухим из воды". Ознакомиться с мнением аналитика можно здесь.