Российский политолог сказал, чем Трамп может быть полезен Путину

Пионтковский подчеркнул, что глава США в принципе не может повернуть вектор отношения страны к Кремлю.
Лидер США в принципе не может повернуть вектор отношения страны к Кремлю, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".
"Вот прекрасный пример — 29 января после таинственного визита трех высших чекистов из РФ ему удалось всю финансовую информацию доклада Минфина США (о россиянах, которые могут попасть под санкции — Ред.), которая должна была быть обнародована, перевести в секретную часть", — отметил собеседник.
Пионтковский подчеркнул, что "6 апреля были заморожены активы 24-х товарищей Путина (российских олигархов и чиновников — Ред.), пятеро из которых являются его ближайшими соратниками".
"Следующим шагом будет конфискация этих активов. И эта политика будет продолжаться. Да, она может тормозиться, в чем-то смягчаться Трампом, но вектор не будет изменен… Так что Трамп Трампом, а американская политика не меняется", — сказал политолог.
Ранее Андрей Пионтковский выразил мнение, что Кремль взял курс на фактическую интеграцию захваченной части Донбасса — самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — в состав России.
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