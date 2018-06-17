Российский политолог сказал, чем Трамп может быть полезен Путину

Пионтковский подчеркнул, что глава США в принципе не может повернуть вектор отношения страны к Кремлю.

Дональд Трамп может быть полезен Владимиру Путину по мелочам, полагает эксперт Reuters

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что президент США Дональд Трамп может быть чем-то полезен главе РФ Владимиру Путину по мелочам.

Лидер США в принципе не может повернуть вектор отношения страны к Кремлю, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"Вот прекрасный пример — 29 января после таинственного визита трех высших чекистов из РФ ему удалось всю финансовую информацию доклада Минфина США (о россиянах, которые могут попасть под санкции — Ред.), которая должна была быть обнародована, перевести в секретную часть", — отметил собеседник.

Пионтковский подчеркнул, что "6 апреля были заморожены активы 24-х товарищей Путина (российских олигархов и чиновников — Ред.), пятеро из которых являются его ближайшими соратниками".

"Следующим шагом будет конфискация этих активов. И эта политика будет продолжаться. Да, она может тормозиться, в чем-то смягчаться Трампом, но вектор не будет изменен… Так что Трамп Трампом, а американская политика не меняется", — сказал политолог.

Ранее Андрей Пионтковский выразил мнение, что Кремль взял курс на фактическую интеграцию захваченной части Донбасса — самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — в состав России.

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