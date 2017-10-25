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Российский политолог сказал, откуда Путину идет самая большая угроза

Сегодня, 20:35

В РФ большинство людей поняли, что во внешней политике страна зашла в тупик, считает Пионтковский.

Путин
Владимир Путин Reuters
Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что президенту РФ Владимиру Путину самая большая угроза идет не столько от массовых выступлений, сколько от растущего недовольства его ближнего круга.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По словам эксперта, "в стране очень тяжелая экономическая ситуация, большинство людей поняли, что и во внешней политике Россия зашла в тупик".

"Я все-таки думаю, что наибольшая угроза Путину сейчас идет не столько от массовых выступлений, сколько от растущего недовольства его ближнего круга", — отметил собеседник издания.

Пионтковский утверждает, что оно будет усиливаться. "… могу подтвердить, как человек находящийся в Вашингтоне — решимостью американского истеблишмента полностью выполнить закон о санкциях, то есть практически заморозить и арестовать триллион долларов, который принадлежит всему путинскому окружению, начиная от самого Путина, состояние которого оценивается в 250 миллиардов долларов", — добавил аналитик.

"Это очень серьезная угроза, поскольку значение Путина для всей бригады как пахана было в том, чтобы он обеспечивал безопасность их активов, прежде всего, на Западе, потому что там они в основном хранятся. А сейчас он не только не обеспечивает активы, а наоборот — токсичен. А критерием включения того или иного миллиардера в санкционный список является его близость к Путину. И это прямо указано в законе", — сказал политолог.

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что распада Росси нельзя ожидать, он является иллюзией, этот "демон" еще долго будет портить жизнь на нашей планете.

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Россия, Путин, угроза, круг, окружение, США, санкции, Пионтковский
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