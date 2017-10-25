Российский политолог сказал, откуда Путину идет самая большая угроза

В РФ большинство людей поняли, что во внешней политике страна зашла в тупик, считает Пионтковский.

Владимир Путин Reuters

Российский политологсчитает, что президенту РФсамая большая угроза идет не столько от массовых выступлений, сколько от растущего недовольства его ближнего круга.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По словам эксперта, "в стране очень тяжелая экономическая ситуация, большинство людей поняли, что и во внешней политике Россия зашла в тупик".

"Я все-таки думаю, что наибольшая угроза Путину сейчас идет не столько от массовых выступлений, сколько от растущего недовольства его ближнего круга", — отметил собеседник издания.

Пионтковский утверждает, что оно будет усиливаться. "… могу подтвердить, как человек находящийся в Вашингтоне — решимостью американского истеблишмента полностью выполнить закон о санкциях, то есть практически заморозить и арестовать триллион долларов, который принадлежит всему путинскому окружению, начиная от самого Путина, состояние которого оценивается в 250 миллиардов долларов", — добавил аналитик.

"Это очень серьезная угроза, поскольку значение Путина для всей бригады как пахана было в том, чтобы он обеспечивал безопасность их активов, прежде всего, на Западе, потому что там они в основном хранятся. А сейчас он не только не обеспечивает активы, а наоборот — токсичен. А критерием включения того или иного миллиардера в санкционный список является его близость к Путину. И это прямо указано в законе", — сказал политолог.

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что распада Росси нельзя ожидать, он является иллюзией, этот "демон" еще долго будет портить жизнь на нашей планете.