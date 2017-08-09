Российский самолет полетал над Пентагоном и Белым домом, опубликовано видео

Наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение

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9 августа российский самолет Ту-154 совершил полет над Пентагоном, Белым домом, Капитолием и другими правительственными учреждениями США, включая бункер под Вашингтоном.

Источники телеканала CNN сообщили, что самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров, побывав также над штаб-квартирой ЦРУ и авиабазой Эндрюс, где базируется самолет американского президента.

Собеседники издания подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

Как рассказал представитель министерства обороны США в интервью изданию Politico, наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение. Иностранные военные наблюдатели могут летать "практически на всей территории".

Стоит также отметить, Россия и Белоруссия в 2017 году имеют право провести 42 наблюдательных полета над государствами — участниками Договора по Открытому небу. Соглашение также предусматривает 34 наблюдательные миссии над российской территорией, сообщает ТАСС.

Напомним, В Чечне на окраине станицы Червленная легкомоторный самолет при попытке взлета на автодороге столкнулся с автомобилем, припаркованным на обочине, пострадал пилот.