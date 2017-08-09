Российский самолет полетал над Пентагоном и Белым домом, опубликовано видео

Наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение
Источники телеканала CNN сообщили, что самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров, побывав также над штаб-квартирой ЦРУ и авиабазой Эндрюс, где базируется самолет американского президента.
Собеседники издания подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.
Как рассказал представитель министерства обороны США в интервью изданию Politico, наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение. Иностранные военные наблюдатели могут летать "практически на всей территории".
Стоит также отметить, Россия и Белоруссия в 2017 году имеют право провести 42 наблюдательных полета над государствами — участниками Договора по Открытому небу. Соглашение также предусматривает 34 наблюдательные миссии над российской территорией, сообщает ТАСС.
Напомним, В Чечне на окраине станицы Червленная легкомоторный самолет при попытке взлета на автодороге столкнулся с автомобилем, припаркованным на обочине, пострадал пилот.