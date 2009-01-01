Российский социолог объяснил, чего боятся власти РФ

В России фашистский проект Путина впитал в себя идеологию русских реакционеров начала 20 века, перемешанную со сталинизмом, отметил Эйдман.

Флаг России, иллюстрация Reuters

В РФразвития нового демократического движения, поэтому резко усилили антиреволюционную пропаганду на телевидении, на этот раз в псевдоисторической упаковке.

Об этом российский социолог и публицист Игорь Эйдман, живущий в Германии, написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что "в 2017, как и в 1917 году, на российской политической сцене фигурируют все те же четыре проекта".

"Фашистский проект Путина впитал в себя идеологию русских реакционеров начала 20 века (в том числе белогвардейцев), перемешанную со сталинизмом. Путин смог заставить работать на себя в качестве удобных спарринг-партнеров как многих "либералов",… так и поклонников коммунистического культа, которых окормляет КПРФ", — добавил эксперт.

По его словам, "только демократический проект несет реальную угрозу фашистскому режиму в России, у него сейчас появился шанс на возрождение". "Симптом этого — успех антикоррупционного движения Навального", — отметил социолог.

"Борьба с коррупцией в России — это борьба против основы ее социальной системы, против абсолютно коррумпированного правящего класса, в конечном итоге, против неравенства и несправедливости. Это движение апеллирует к здоровой социальной зависти "плебеев" и направлено против зажравшихся "патрициев", то есть глубоко демократично. Именно так его воспринимают и поэтому поддерживают люди", — считает Эйдман.

Ранее российский журналист и публицист Александр Невзоров говорил, что если из РФ сейчас вынуть коррупционную составляющую, то в стране "остановится и умрет все", в стране она единственный двигатель хозяйственных, административных, политических, идеологических, религиозных и прочих вопросов.