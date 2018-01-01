Российский социолог объяснил, что роднит путинизм с поздним сталинизмом

Россия всегда стремилась "поработить и растоптать человека", подчеркнул Эйдман.

В России путинизм роднит с поздним сталинизмом, в частности, бешеная ненависть и злоба по отношению ко всему европейскому, полагает эксперт syl.ru

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что путинизм роднит с поздним сталинизмом отвратительное урапатриотическое бахвальство, а также бешеная ненависть и злоба по отношению ко всему "не нашему", европейскому, свободному.

РФ всегда стремилась "поработить и растоптать человека", написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Но в России была и другая общественная традиция — стремление к воле, к освобождению от духовных оков, от давления безжалостной государственной машины. Уверен, рано или поздно эта традиция возродится и станет преобладающей", — отметил публицист.

В России путинизм роднит с поздним сталинизмом, в частности, бешеная ненависть и злоба по отношению ко всему европейскому, полагает эксперт Скриншот с facebook.com/Игорь Эйдман

Ранее российский журналист Александр Сотник выразил мнение, что в РФ уже идет гражданская война, "ее ведут граждане "советской" национальности, ведут против всех остальных".