Российский социолог объяснил, почему "Путин — не собака", а гораздо хуже

Собаки не бывают садистами и не тащатся от своей жестокости, пишет Игорь Эйдман.

Лабрадор Кони и Владимир Путина sputnik.kg

Президент РФ Владимир Путин, который в 2007 году на встрече с Ангелой Меркель в Сочи— гораздо хуже собаки.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман пишет на своей странице в Facebook.

"Российское посольство в Германии протестует и требует извинений за то, что Путина назвали собакой. В публикации журнала Focus о канцлере Меркель было сказано: "Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin" (Она боится путинской собаки, но не боится собаки-Путина). Первый раз в жизни я совершенно солидарен с российским посольством. Я тоже возмущен и оскорблен. Путин — не собака! Зарубите это себе на носу, продажные буржуазные писаки! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", — пишет политический эксперт.

"Собаки не лгут, — напомнил социолог и объяснил. — Путин — патологический лжец, много раз пойманный за руку, периодически опровергающий самого себя, но продолжающий как ни в чем не бывало самозабвенно врать".

"Собаки (если они, конечно, не бешеные) не будут бросаться на ваших соседей, пытаясь во чтобы то не стало пометить и отжать их квартиру, — продолжает он. — Путин захватил украинские территории и вцепился в них даже не собачьей, а волчьей хваткой".

"Собаки не бывают садистами, они не тащатся от своей жестокости, — пишет публицист. — Путин с садистской жестокостью преследует и уничтожает своих противников (достаточно вспомнить кровавую бойню, которую он устроил непокорным украинцам, кошмарные истории убийств Литвиненко и Немцова)".

"Собаки не алчны. Им нужно только самое необходимое, — подчеркивает автор книги "Система Путина. — Путин — алчный стяжатель, обложивший крупный бизнес (а через него всю страну) личной данью; с маниакальным упорством приумножающий свои многомиллиардные капиталы, раскиданные по офшорам друзей и других подставных лиц".

"Так что не оскорбляйте собак! Путин — не собака. Он гораздо, гораздо хуже", — уверен Игорь Эйдман.

Он также предложил 17-го сентября в 14:00 провести демонстрацию у российского посольства в Берлине и выйти на нее с лозунгом "Путин — не собака, он гораздо хуже!".

"Пусть посольские порадуются", — иронизирует социолог.

Напомним, ранее российский социолог объяснил, зачем Путину Донбасс.

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Фото: sputnik.kg