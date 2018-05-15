Российский ученый сказал, когда на Крымском мосту можно будет ставить крест

Объект не должны были строить из-за неподходящих геологические условий, отметил эксперт.
Геологические условия не позволяют строить в районе пролива ни один такой объект, рассказал ученый в эфире телеканала Zik.
"Есть строительные нормы и правила, которые необходимо соблюдать при возведении любого объекта... До 2017 года в этих нормах отмечалось, что строительство арочных мостов в сейсмических районах, к которым и относится Крым, разрешено только на скальных породах", — подчеркнул эксперт.
Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.
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