Российский ученый сказал, когда на Крымском мосту можно будет ставить крест

Объект не должны были строить из-за неподходящих геологические условий, отметил эксперт.

На Крымском мосту после первого природного катаклизма можно будет ставить крест, считает эксперт Most.Life

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар считает, что на построенном РФ мосту в захваченный Крым над Керченским проливом после первого природного катаклизма можно будет ставить крест.

Геологические условия не позволяют строить в районе пролива ни один такой объект, рассказал ученый в эфире телеканала Zik.

"Есть строительные нормы и правила, которые необходимо соблюдать при возведении любого объекта... До 2017 года в этих нормах отмечалось, что строительство арочных мостов в сейсмических районах, к которым и относится Крым, разрешено только на скальных породах", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.

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