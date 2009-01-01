Российский военный эксперт назвал главную проблему армии РФ

США, в отличие от России, никогда не говорили о том, что готовность к мгновенному глобальному удару обеспечивает "неядерное сдерживание".

Эксперт назвал главную проблему армии РФ 24tv.ua

Москва пугает злокозненный Запад не только своей ядерной мощью. Начальники один за другим (явно согласовав заранее — чего не удалось сделать по вопросу обновления ядерных арсеналов) сообщили, что в скором будущем Москве удастся осуществлять сдерживание с помощью неких "стратегических неядерных сил". О чем конкретно идет речь, можно только догадываться.

Об этом пишет российский военный обозреватель Александр Гольц на ej.ru.

"Всего за три года российские взгляды претерпели стремительную метаморфозу. Летом 2013-го Кремль с возмущением отверг предложение тогдашнего президента США о дальнейшем, ниже лимитов Договора СНВ, ядерном разоружении. Коварные американцы, уверял нас тогда Дмитрий Рогозин, готовят "мгновенный глобальный удар". Стратегические носители, баллистические и крылатые ракеты, вооруженные обычными, неядерными боеголовками, уничтожат первым ударом ядерный арсенал России, разъяснял вице-премьер. Но так как это не будет сопровождаться серьезными разрушениями и радиоактивным заражением, Вашингтон может рассчитывать, рассуждал Рогозин, что в Кремле не хватит политической воли нанести ответный удар. И вот теперь, благодаря загадочным успехам в создании военной техники, в Москве считают, что сами вдруг обрели способность к мгновенному глобальному удару", — пишет он.

"И тут-то начинается самое интересное. США, в отличие от России, никогда не говорили о том, что готовность к мгновенному глобальному удару обеспечивает "неядерное сдерживание". Потому что с самого начала было очевидно: атака неядерными средствами против ядерной державы может быть использована только в первом обезоруживающем ударе, то есть при агрессии. Вашингтон говорил о мгновенном глобальном ударе лишь применительно к атаке против террористов или государства-изгоя, вдруг начавшего угрожать оружием массового уничтожения. В Кремле считали это лицемерием, но, по крайней мере, это было логично. Если Москва вдруг заговорила о "неядерном сдерживании" применительно к США, это, по логике, скорее всего, и должно означать угрозу нанесения первого удара. То есть, сейчас российское военное ведомство повторяет ровно то, что еще недавно приписывало Соединенным Штатам", — отметил военный эксперт.

"Главная проблема российской армии заключается сегодня в том, что она, с точки зрения Кремля, представляет собой главный внешнеполитический инструмент в руках российских руководителей. Поэтому на нее грузят все новые и новые задачи. Действуя в Сирии, она должна была обеспечить преодоление международной изоляции, которая возникла из-за действий Москвы в Украине. Теперь российские начальники повышают ставки в "сдерживании", желая заставить Вашингтон сесть за стол переговоров. В этой ситуации может понадобиться и небольшая победная демонстрация силы где-нибудь на периферии. Например, в Ливии.

Как раз сегодня, когда только из утюга не звучат пылкие речи о российской военной мощи, хочется пожелать всем жителям России, как военным, так и гражданским, чтобы начальство, решая свои задачи, не затеяло новую небольшую войнушку, которая может перерасти черт знает во что", — добавил Гольц.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия формирует мощную дивизию на границе с Украиной.