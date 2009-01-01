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Российский военный эксперт назвал главную проблему армии РФ

Сегодня, 21:37

США, в отличие от России, никогда не говорили о том, что готовность к мгновенному глобальному удару обеспечивает "неядерное сдерживание".

Россияне, армия, Россия, флаг
Эксперт назвал главную проблему армии РФ 24tv.ua
Москва пугает злокозненный Запад не только своей ядерной мощью. Начальники один за другим (явно согласовав заранее — чего не удалось сделать по вопросу обновления ядерных арсеналов) сообщили, что в скором будущем Москве удастся осуществлять сдерживание с помощью неких "стратегических неядерных сил". О чем конкретно идет речь, можно только догадываться.

Об этом пишет российский военный обозреватель Александр Гольц на ej.ru.

"Всего за три года российские взгляды претерпели стремительную метаморфозу. Летом 2013-го Кремль с возмущением отверг предложение тогдашнего президента США о дальнейшем, ниже лимитов Договора СНВ, ядерном разоружении. Коварные американцы, уверял нас тогда Дмитрий Рогозин, готовят "мгновенный глобальный удар". Стратегические носители, баллистические и крылатые ракеты, вооруженные обычными, неядерными боеголовками, уничтожат первым ударом ядерный арсенал России, разъяснял вице-премьер. Но так как это не будет сопровождаться серьезными разрушениями и радиоактивным заражением, Вашингтон может рассчитывать, рассуждал Рогозин, что в Кремле не хватит политической воли нанести ответный удар. И вот теперь, благодаря загадочным успехам в создании военной техники, в Москве считают, что сами вдруг обрели способность к мгновенному глобальному удару", — пишет он.

"И тут-то начинается самое интересное. США, в отличие от России, никогда не говорили о том, что готовность к мгновенному глобальному удару обеспечивает "неядерное сдерживание". Потому что с самого начала было очевидно: атака неядерными средствами против ядерной державы может быть использована только в первом обезоруживающем ударе, то есть при агрессии. Вашингтон говорил о мгновенном глобальном ударе лишь применительно к атаке против террористов или государства-изгоя, вдруг начавшего угрожать оружием массового уничтожения. В Кремле считали это лицемерием, но, по крайней мере, это было логично. Если Москва вдруг заговорила о "неядерном сдерживании" применительно к США, это, по логике, скорее всего, и должно означать угрозу нанесения первого удара. То есть, сейчас российское военное ведомство повторяет ровно то, что еще недавно приписывало Соединенным Штатам", — отметил военный эксперт.

"Главная проблема российской армии заключается сегодня в том, что она, с точки зрения Кремля, представляет собой главный внешнеполитический инструмент в руках российских руководителей. Поэтому на нее грузят все новые и новые задачи. Действуя в Сирии, она должна была обеспечить преодоление международной изоляции, которая возникла из-за действий Москвы в Украине. Теперь российские начальники повышают ставки в "сдерживании", желая заставить Вашингтон сесть за стол переговоров. В этой ситуации может понадобиться и небольшая победная демонстрация силы где-нибудь на периферии. Например, в Ливии.

Как раз сегодня, когда только из утюга не звучат пылкие речи о российской военной мощи, хочется пожелать всем жителям России, как военным, так и гражданским, чтобы начальство, решая свои задачи, не затеяло новую небольшую войнушку, которая может перерасти черт знает во что", — добавил Гольц.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия формирует мощную дивизию на границе с Украиной.

Теги:  
Россия, армия, Гольц, Кремль
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