Российский военный эксперт объяснил, зачем РФ Сирия и Украина

Россия хочет создать периметр обороны, который более-менее совпадает с границами бывшего СССР, считает Фельгенгауэр.

России Сирия и Украина нужны для создания периметра стратегической обороны, полагает эксперт mir24.net

Российский военный эксперт, обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил, что стратегически для РФ Сирия и Украина — это одно и то же, они нужны россиянам для создания периметра обороны.

Россия хочет сформировать периметра обороны, который более-менее совпадает с границами бывшего Союза Советских Социалистических Республик или, в некоторых случаях, переходит их, рассказал он в интервью Liga.net.

"Стратегически для России Сирия и Украина — это одно и то же. Это одна и та же идея создания периметра стратегической обороны. Украина — это запад, юго-запад, а Сирия — юго-юго-запад и обе страны нужны для этого периметра обороны. Для этого нужен Босфор и Дарданеллы, нужна эскадра в Черном море и воздушное прикрытие", — отметил собеседник.

Ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев говорил, что не видит в РФ у режима президента Владимира Путина ни политического, ни экономического, ни военного, ни дипломатического ресурса для большой войны против Украины.