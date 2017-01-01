"Всеобъемлющие и чудовищные". В России рассказали, как путинское окружение в панике ожидает грядущих санкций

Антон Красовский заявил, что крупных бизнесменов, близких к Путину, ожидают всеобъемлющие и чудовищные санкции, которые должны подтолкнуть элиту РФ к переменам в стране.

Кадр из видеоролика «Evolution of Mom Dancing» YouTube

Представители российской элиты сильно обеспокоены грядущими санкциями от США.

Об этом в программе "Персонально ваш" радиостанции "Эхо Москвы" заявил журналист Антон Красовский, отметив, что в новых санкционных списках могут оказаться до 50 тысяч россиян.

"Я вижу реакцию, скажем так, своих знакомых, которые боятся в этом списке оказаться. Это просто очень богатые люди. Это не какие-то путинские олигархи. Не менты, не прокуроры, не кагэбэшники. А это просто очень богатые люди, которые заработали свои деньги еще при Борисе Николаевиче Ельцине. И они, скорее всего, тоже окажутся в санкционных списках. И, скорее всего, все их бизнесы будут заблокированы в США, и все их долларовые счета будут заблокированы. Все их активы в долларах повсеместно тоже будут каким-то образом блокированы. Начнется целая серия огромная судов. Большинство из которых они проиграют", - отметил Красовский.

Старые механизмы ухода от санкций уже не работают

Красовский отмечает, что вероятнее всего санкции произойдут в январе-феврале и будут иметь катастрофические последствия.

"Наконец начнутся серьезные санкции, и с этим ничего нельзя сделать. Это факт. Да никто в это не верит. Но это произойдет, эти санкции, которые произойдут в январе-феврале, это будут всеобъемлющие, чудовищные, которых еще никогда не было по отношению к России, к русскому бизнесу. И вообще к русским. Эти санкции коснутся не только самих бизнесменов, не только людей, близких к управлению и непосредственно к Путину, но также их семей и их детей" Это будут санкции, которые будут касаться не только денег, но также образования, проживания, виз и так далее…", - подчеркнул журналист.

Все возможные механизмы, со слов Красковского, не помогут избежать лишений, так как под санкции попадут не только представители бизнеса, но и их семьи, и их ближайшее окружение:

"Человек думает, вот я сейчас разведусь со своей женой и просто все на свою жену запишу. Нет. Его жена даже в разводе тоже в этих санкциях. Просто потому что она его жена".

На этот счет журналист привел пример, связанный семьей олигарха Абрамовича, который после санкций объявил о своем разводе с супругой.

"Так вот сейчас они ждут, видимо, решения суда в США, чтобы суд присудил американский это все как бы бывшей жене. Но чего-то не присуждает. Нет пока суда. Я уверен, что суд не состоится. Я уверен, что и он попадет в эти санкции, и жена его. И дети попадут в эти санкции. Все попадут в санкции. Вот каждый из этих людей. И они это знают, у них сейчас паника. Элиты, которые управляют США или вообще цивилизованным миром, конечно, очень беспокоит, что когда-то динамично, быстро, ярко развивающаяся в сторону европейских ценностей и в евроатлантическом направлении страна с ядерной кнопкой вдруг стала реакционным религиозным военизированным отщепенцем, который начал перекраивать карту Европы", - резюмировал журналист.

Новости по теме

Грозит "дворцовый переворот". Астролог назвал критический для Путина период в 2018-м

Путин придумал, как можна обойти санкции Запада