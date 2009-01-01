Российский журналист назвал худший шаг Путина

Сейчас мир начинает понемногу меняться, отметил Бабченко.

Владимир Путин kremlin.ru

Худший шаг президента РФ— "то, что он показал, что этот мир и порядок можно нарушать", если ты сильный — договоренности позволено нарушать.

Такое мнение российский журналист и блогер Аркадий Бабченко высказал в эфире телеканала "112 Украина".

По словам собеседника, тот спокойный период — с 1945-го по 2013-й, когда всеми странами были приняты правила, устоялся некий мир и порядок, прошел, сейчас его начинает трясти, он начинает понемногу меняться.

"Худший шаг Путина — то, что он показал, что этот мир и порядок можно нарушать. Если ты сильный — то все эти договоренности можно нарушать. Это дало, безусловно, цепную реакцию. Россия сначала это показывала в Абхазии, в 90-х, в Приднестровье, потом Чечня, потом Грузия, Украина", — отметил блогер.

Ранее крымский политический обозреватель Сергей Стельмах (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности) написал, что лето-осень 2018 года могут быть очень "горячими" для Украины, поскольку стратегические цели Кремля по стране остаются неизменными.