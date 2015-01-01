Российский журналист назвал страну, которую сильно боится Россия

Путин не пойдет на резкое ухудшение отношений с Китаем, считает Радзиховский.

Флаги России и Китая, иллюстрация voicesevas.ru

Российский журналист и публицистзаявил, что РФ сильно боится Китая, президент первой страныне пойдет на резкое ухудшение отношений с ним.

Об этом он рассказал в интервью online.ua.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что есть табу, которые глава России не нарушит.

"Никогда, ни при каких обстоятельствах он (Путин — ред.) не пойдет на формальный военно-политический союз с Китаем… Аналогично он не пойдет на резкое ухудшение отношений с Китаем", — отметил аналитик.

По его словам, например, РФ не будет увеличивать военное присутствие, направленное против государства, уменьшать объемы торговли, разрывать экономические связи, голосовать против Китая в Совбезе ООН . "Это абсолютно исключено", — добавил Радзиховский.

Ранее украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что Российская Федерация является всего лишь младшим партнером Китая, конфронтация с ним — это конец страны.