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Российский журналист назвал страну, которую сильно боится Россия

Сегодня, 15:55

Путин не пойдет на резкое ухудшение отношений с Китаем, считает Радзиховский.

Россия, Китай
Флаги России и Китая, иллюстрация voicesevas.ru
Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский заявил, что РФ сильно боится Китая, президент первой страны Владимир Путин не пойдет на резкое ухудшение отношений с ним.

Об этом он рассказал в интервью online.ua.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что есть табу, которые глава России не нарушит.

"Никогда, ни при каких обстоятельствах он (Путин — ред.) не пойдет на формальный военно-политический союз с Китаем… Аналогично он не пойдет на резкое ухудшение отношений с Китаем", — отметил аналитик.

По его словам, например, РФ не будет увеличивать военное присутствие, направленное против государства, уменьшать объемы торговли, разрывать экономические связи, голосовать против Китая в Совбезе ООН . "Это абсолютно исключено", — добавил Радзиховский.

Ранее украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что Российская Федерация является всего лишь младшим партнером Китая, конфронтация с ним — это конец страны.

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Россия, Китай, Путин, Радзиховский
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