Российское правительство во главе с Медведевым ушло в отставку

Процедура была осуществлена в полном соответствии с российским законодательством.

Дмитрий Медведев и члены правительства сайт Правительства РФ

Российское правительство в полном составе ушло в отставку – согласно законодательству страны – из-за начала нового президентского термина Владимира Путина.

Распоряжение об отставке подписал лично премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме него самого, отставка касается вице-премьеров и федеральных министров (девять и двадцать два человека соответственно.

К слову, ранее Путин во время встречи с членами правительства в Кремлевском дворе поблагодарил их за выполненную работу.

Напомним, в понедельник, 7 мая, Путин в четвертый раз вступил в должность президента.

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