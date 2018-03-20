Российское СМИ вымарало из интервью с разработчиком "Новичка" его советское происхождение

Редактирование материала произошло уже после публикации материала, но старая версия осталась в архивах.

Редакция РИА "Новости" отредактировала текст интервью с разработчиком боевого нервного-паралитического отравляющего вещества "Новичок" Леонидом Ринком, удалив упоминания о советском происхождении.

Как сообщает TJournal, до правки текст выглядел следующим образом: "Принятая в СССР на вооружение система именовалась "Новичок-5". Без цифр название не использовалось".

После правки он стал выглядеть так: "Программа разработки химического оружия в СССР не носила название "Новичок", а называлась по-другому. При этом в названии самой системы использовались цифры".

В первоначальной версии материала утверждалось, что Ринк — один из разработчиков "Новичка". После правок химик представлен следующим образом: "... входил в группу разработчиков отравляющей системы, которая на Западе получила название "Новичок"".

Редактирование материала произошло уже после публикации материала на сайте информационного агентства, однако первоначальная версия сохранилась в кэше.

Ранее в МИД России заявили, что СССР и Россия не разрабатывали "Новичок". 15 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: "Никаких программ по разработке отравляющего вещества под названием "Новичок" ни в СССР, ни в РФ не было". 17 марта представитель МИД Мария Захарова сказала, что в число возможных стран-разработчиц "Новичка" входят Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и США. Она добавила, что в России "Новичок" никогда не исследовали, а Мэй могла соврать о его происхождении.

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В то же время один из разработчиков отравляющего вещества, ученый Вил Мирзоянов, который в 2007 году опубликовал книгу с подробной формулой "Новичка", в интервью BBC рассказал, что в его книге есть и постановления о принятии этого вещества на вооружение советской армии — они датированы 1989 годом и подписаны лично Михаилом Горбачёвым. Мирзаянов добавил, что по состоянию на 2018 год в мире существует несколько научных центров, специалисты которых способны синтезировать вещества класса "Новичок". Учёный заметил, что существенной проблемой для этих производителей является дороговизна производства вещества.

В интервью РИА "Новости" один из участников программы разработки Леонид Ринк частично подтвердил слова Мирзаянова. В то же время, он заявил, что сегодня боевое вещество может произвести "любая фармкорпорация", хотя в советское время сложность его производства была крайне высока. Ринк усомнился в российском следе нападения на Скрипаля. Его сомнения вызвали как сроки атаки, случившейся накануне президентских выборов, так и то, что Сергей и Юлия Скрипаль выжили. Ринк добавил, что "ни один даже малограмотный российский диверсант не станет применять препарат российского происхождения и с русским названием".

Версию про "любую фармкорпорацию" подвердил Мирзоянов, сказавший, что один из вариантов яда можно получить с помощью обычных фосфорорганических соединений, изготавливаемых на химзаводах по производству удобрений или пестицидов.

20 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что у британских экспертов были образцы "Новичка" - в противном случае, они бы не смогли выявить, что отравление Скрипаля было совершено именно данным отравляющим средством.