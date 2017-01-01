Российскому политологу запретили въезд в Евросоюз на три года

Политолог также сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.

Reuters

По требованию Польши российскому политологу Олегу Бондаренко запретили въезд на территорию Евросоюза.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран ЕС без объяснения причин. Запрет действует 3 года", — сказал он, пишет ТАСС.

По его словам, он прилетел в Берлин по приглашению германской "Левой партии" для участия в политическом мероприятии.

Политолог также сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.

"Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", — отметил он.

Отмечается, что Бондаренко является директором "Фонда прогрессивной политики" и ведет авторские колонки в ряде российских СМИ.

Как известно, Бондаренко принимал участие в мероприятиях, организованных на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей в качестве приглашенного "эксперта" и в телепрограммах — на пропагандистских телеканалах частности, заявляя, что "о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе речи быть не может".

Напомним, 49 гражданам РФ запрещен въезд в Литву за нарушение прав человека и отмывание денег.