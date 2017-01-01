Российскому политологу запретили въезд в Евросоюз на три года

Политолог также сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.
"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран ЕС без объяснения причин. Запрет действует 3 года", — сказал он, пишет ТАСС.
По его словам, он прилетел в Берлин по приглашению германской "Левой партии" для участия в политическом мероприятии.
Политолог также сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.
"Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", — отметил он.
Отмечается, что Бондаренко является директором "Фонда прогрессивной политики" и ведет авторские колонки в ряде российских СМИ.
Как известно, Бондаренко принимал участие в мероприятиях, организованных на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей в качестве приглашенного "эксперта" и в телепрограммах — на пропагандистских телеканалах частности, заявляя, что "о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе речи быть не может".
Напомним, 49 гражданам РФ запрещен въезд в Литву за нарушение прав человека и отмывание денег.