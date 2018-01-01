Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковала группа беспилотников

Сейчас объект функционирует в плановом режиме.

В субботу вечером российские военные уничтожили группу беспилотников над авиабазой Хмеймим в Сирии.

Как сообщает сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя авиабазы, пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет.

"30 июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", - сказал представитель авиабазы, добавив, что сейчас объект функционирует в плановом режиме.



Он отметил, что в последнее время атаки на Хмеймим при помощи дронов происходят регулярно.

Крупнейшая атака на российскую авиабазу при помощи беспилотников произошла в ночь с 31 декабря на 1 января этого года. Тогда погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, а также сдетонировал склад с боеприпасами.



Ранее сообщалось, что сирийская армия при посредничестве военных представителей РФ начала переговоры с сирийской оппозицией об установлении власти Дамаска в провинции Дераа.

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