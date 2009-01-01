Россию уличили в причастности к попытке госпереворота в Черногории — западные СМИ

Государственный переворот в Черногории, организованный при поддержке граждан России, должен был состояться 16 октября 2016 года.

РФ уличили в причастности к попытке госпереворота mir24.net

Западные спецслужбы собрали доказательства причастности России к попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.

Об этом со ссылкой на собственные источники в британском правительстве сообщила газета Telegraph, пишет РБК-Украина.

В частности, собеседник издания сообщил, что государственный переворот в Черногории, организованный при поддержке граждан России, должен был состояться 16 октября 2016 года.

Спецслужбы США и Великобритании, которые оказывали помощь черногорским коллегам, собрали достаточно доказательств того, что переворот готовился при активном участии России: речь идет о перехваченных телефонных разговорах, электронной переписке и других показаниях.

По данным издания, события в Черногории на прошлой неделе обсудили министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе их первой встречи.

Собеседник газеты заявил, что в перевороте можно было бы обвинить неконтролируемых российских агентов и националистов. "Но сложно представить, что все это не получило одобрения сверху", — сказал он.

На данный момент Интерпол разыскивает двух граждан России Эдуарда Широкова и Владимира Попова, которые якобы занимались организацией переворота. Среди других подозреваемых — пророссийские оппозиционеры. Один из них, Неманья Ристич, недавно сфотографировался рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита последнего в Сербию.

По данным британских спецслужб, путчисты должны были участвовать в массовой оппозиционной демонстрации перед объявлением выборов в парламент Черногории. В дальнейшем заговорщики намеревались проникнуть в здание парламента, а переодетые полицейскими участники заговора открыть огонь по мирной толпе, чтобы впоследствии обвинить во всем власть и спровоцировать свержение премьер-министра Мило Джукановича.

Целью переворота называлось противодействие вступлению Черногории в НАТО и допуск российских кораблей в порты этой страны на Адриатическом море.

Черногорская власть уже после парламентских выборов заявила, что предотвратила попытку переворота, задержав группу граждан Сербии. Несколько россиян, по данным сербских СМИ, были депортированы из страны "за участие в подготовке террористических акций".

Напомним, премьер Джуканович обвинил оппозицию в заговоре с целью захвата власти в парламенте, а также убийства его лично.

Специальный прокурор Черногории по оргпреступности Миливой Катнич сообщил, что накануне выборов была раскрыта "мощная организация" из примерно 50 россиян, сербов и черногорцев. Они планировали заговор, целью которого был захват парламента после выборов, прошедших 16 октября, и уничтожение премьер-министра. По словам Катнича, 14 человек были арестованы, двое россиян находятся в розыске.

Он также заявлял, что группа была организована "русскими националистами". При этом он уточнял, что органы правопорядка Черногории не располагают какими-либо доказательствами, что российские власти связаны с заговором.

В свою очередь в Кремле заявили, что Москва не имеет никакого отношения к произошедшему в Черногории.

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