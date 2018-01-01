РосСМИ назвали главные причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Версия теракта пока считается маловероятной.

Крушение Ан-148 в Подмосковье. Reuters

При этом события развивались настолько стремительно, что экипаж не успел ни сообщить о каких-либо проблемах диспетчерам, ни попытаться совершить аварийную посадку, пишет издание "Коммерсантъ".

Версия теракта пока считается маловероятной: по словам опрошенных газетой экспертов, террористы-смертники обычно "дожидаются того момента, когда им дадут возможность встать с кресла и отойти в сторону, чтобы беспрепятственно совершить самоподрыв".

Взрыв, который слышали жители близлежащих деревень, по словам специалистов, почти наверняка произошел при детонации топливных баков самолета в момент столкновения с землей. Так как рейс до Орска по времени занимал около двух часов, не было необходимости полностью заправлять баки, и в них, скорее всего, находилась взрывоопасная воздушно-топливная смесь.

По словам собеседников издания, рейс 6W 703 Москва-Орск должен был, согласно расписанию, вылететь в 14.00 по местному времени, но оторвался от земли лишь в 14.24. Как свидетельствует аудиозапись переговоров пилота с диспетчерским пунктом, сообщений о каких-либо проблемах с самолетом диспетчерам не поступало. Самолет просто не отвечал на запросы, которые в последние десятки секунд ему направляли уже и с соседних аэродромов, в том числе и с Жуковского. При этом в момент перед падением лайнер набрав высоту примерно в 1800 метров и скорость около 600 км/ч, лайнер неожиданно резко "нырнул" вниз до 1500 м, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14:28 по местному времени на высоте около 900 м.

Некоторые возможные причины катастрофы были отброшены сразу же после падения самолета. Так, отпала вероятность заправки самолета некачественным топливом: им же в этот день заправлялись еще десятки бортов, и ни у одного не возникло проблем. Не нашли сотрудники МЧС РФ на месте трагедии и обломков какого-либо другого воздушного судна, с которым мог бы столкнуться самолет.

Вместе с тем стоит отметить, что даже предварительные выводы можно будет сделать только после тщательного осмотра обломков самолета и изучения записей "черных ящиков".

Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины на борту рухнувшего самолета не было.