РосСМИ назвали причину уничтожения российских наемников в Сирии

Российское командование якобы восприняло наступательную операцию на нефтяные поля в стране как опасную самодеятельность.

В Сирии российское командование якобы не давало санкции на проведение наступательной операции Reuters

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор россияне-члены частной военной компании "Вагнера" были уничтожены из-за попытки местных крупных предпринимателей, поддерживающих президента страны Башара Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем союзников США — курдов.

С этой целью в наступление двинулись проправительственные племенные формирования, а так называемые отряды охотников на ИГИЛ ("Исламское государство", ISIS Hunters), усиленные бойцами ЧВК, шли во втором эшелоне, сообщил "Коммерсанту" российский военный источник.

Собеседник подчеркнул, что удару американских военно-воздушных сил и артобстрелу подверглись и те, и другие. "… российское командование в Сирии не давало санкции на проведение наступательной операции на нефтяные поля, которая была воспринята как опасная самодеятельность", — утверждает он.

По данным издания, бывший сослуживец нескольких убитых бойцов "Вагнера" рассказал, что уже общался с ранеными очевидцами боя под Дейр-эз-Зором в одном из российских госпиталей.

"… в тот день отряд ЧВК, подвергшийся обстрелу, действительно насчитывал порядка 600 человек, вооруженных стрелковым оружием, а также артиллерией и танками. Большая часть группы состояла из русскоязычных бойцов, и только меньшую часть составляли ISIS Hunters", — отметил наемник.

"По сути, это усиленный батальон, но в ЧВК "Вагнера" это называется отрядом. Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал. Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой. Но к началу боевых действий развернуться в боевом порядке успела только половина отряда", — добавил собеседник.

Ранее западные СМИ писали, что 7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает РФ, были уничтожены более 200 наемников, среди которых большинство — россияне.