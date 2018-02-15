РосСМИ объяснили важность здоровья Путина для РФ

Не надо "упражняться" в домыслах насчет состояния российского лидера, полагают журналисты.

Россиянам не стоит надеяться на сколько-нибудь подробную информацию о болезни Владимира Путина, считают журналисты Факти - ICTV

В Российской Федерации прочность государства и легитимность власти базируются на авторитете первого лица — президента Владимира Путина , его физическое здоровье неизбежно становится важнейшим ресурсом устойчивости всей политической системы.

Сейчас, за месяц до президентских выборов (запланированы на 18 марта — Ред.), россиянам тем более не стоит надеяться на сколько-нибудь подробную информацию о болезни главы страны, пишут российские "Ведомости".

"… еще в понедельник (12 февраля — Ред.) Владимир Путин появился перед телекамерами явно простуженным (он встречался с главой Палестины Махмудом Аббасом), но только спустя сутки его пресс-секретарь (Дмитрий Песков — Ред.) признал, что президент простудился, но не сильно и продолжает работать, поэтому не надо "упражняться" в домыслах", — отмечается в материале.

Напомним, 12 февраля Дмитрий Песков говорил, что российский лидер простудился, но на рабочем графике болезнь не отразится. Почти месяц назад спикер утверждал, что глава РФ "абсолютно здоров" и "может дать фору многим".